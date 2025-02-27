Юран: «Химкам» надо сохранить команду, несмотря на финансовые трудности

Экс-наставник «Химок»высказался по поводу финансовых проблем в подмосковной команде.

«Пишут, что у "Химок" есть финансовые трудности. Футболистам в данной ситуации нужно думать о своём будущем, но команду надо сохранить. Хочется пожелать этого клубу, в который я приходил три раза. Не думаю, что футболисты бросят играть. Но многое зависит и от тренера, который должен уводить не футбольные моменты в сторону. Нужно решить задачу, тогда и футболистам будет проще остаться в РПЛ.

Когда я работал в "Химках", были задержки зарплаты. Но я старался отводить внимание игроков от этого и концентрировать на игре. И получалось», — сказал Юран «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» находятся на 13-м месте в таблице РПЛ. У команды 16 очков по итогам 18 встреч.