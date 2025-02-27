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    «Реал» минимально победил «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Реал» на выезде переиграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

    Эндрик
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    Эндрик

    Автором единственного забитого мяча на 19-й минуте поединка стал Эндрик с передачи Джуда Беллингема.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Эндрик (19') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Наиф Агер (Ариц Элустондо, 77'), Айэн Муньос (Хави Лопес, 84'), Игор Субельдия, Мартин Субименди, Такэфуса Кубо, Брайс Мендес, Лука Сучич (Пабло Марин, 64'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 77'), Андер Барренечеа (Шеральдо Бекер, 64') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм, Арда Гюлер (Родриго, 84'), Эдуардо Камавинжа (Ферлан Менди, 88'), Даниель Себальос, Орельен Чуаэми, Эндрик (Давид Алаба, 72'), Винисиус Жуниор (Браим Диас, 84'), Raul Asencio (Лукас Васкес, 46') Предупреждения: Raul Asencio (45 + 1'), Лукас Васкес (86')

    Все решится в ответной игре команд, которая пройдет в Мадриде 1 апреля.

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