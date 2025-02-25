Буффон: «Наполи» и «Интер» рискуют уничтожить друг друга

Бывший вратарь сборной Италиивысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне Серии А.

«Наполи — "Интер" — очень сбалансированный матч. Я думаю, он принесёт большую честь и удовольствие нашему чемпионату. Из этого может получиться ничья, но, играя в полную силу, эти две команды рискуют уничтожить друг друга.

"Аталанта"? Если бы они выиграли чемпионат, это была бы красивая спортивная история, но точно не сюрприз, потому что это был бы результат, к которому команда упорно шла несколько десятков лет», — приводит слова Буффона Tuttosport.

Календарь и таблица Серии А

В настоящий момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» идет вторым, а «Аталанта» — третья.