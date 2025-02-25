«Барселона» на своем поле сыграет с «Атлетико» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

«Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. «Сине-гранатовые» 31 раз выигрывали этот турнир, что на 7 больше, чем у «Атлетика». В прошлом сезоне именно баски остановили «Барселону», выбив каталонцев на стадии четвертьфинала.

В этом розыгрыше Кубка Испании команда Ханса-Дитера Флика легко преодолела три стадии. «Барселона» с крупным счетом последовательно обыграла «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1) и «Валенсию» (5:0).

«Сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 54 очка в 25-ти матчах. В крайнем туре «Барселона» обыграла в гостях «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

«Атлетико»

«Атлетико» является десятикратным обладателем Кубка Испании. В прошлом году мадридский клуб выбыл на стадии полуфинала, уступив по сумме двух матчей будущему победителю турнира — «Атлетику».

В этом розыгрыше Кубка Испании «Атлетико» стартовал с 1-го раунда, обыграв «Вик» — 2:0. Далее подопечные Диего Симеоне оказались сильнее «Касереньо» (3:1), «Марбельи» (1:0), «Эльче» (4:0) и «Хетафе» (5:0).

На прошедших выходных «Атлетико» разгромил в гостях «Валенсию» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании. На данный момент команда из Мадрида занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Личные встречи

Последний раз команды играли между собой в декабре прошлого года. Победу в матче 18-го тура Ла Лиги отпраздновал «Атлетико», забив решающий гол на последних минутах — 2:1.

В последних 10-ти встречах на счету «Барселоны» 5 побед, «Атлетико» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

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