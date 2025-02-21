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    Примера. «Валенсия» примет «Атлетико», «Реал» сыграет против «Жироны», «Лас-Пальмас» — «Барселона»

    Обзор матчей 25-го тура испанской Примеры

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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    Матчи 25-го тура испанской Примеры пройдут с 21 по 24 февраля.

    «Сельта» — «Осасуна»

    21 февраля, пятница, 23:00 мск

    «Алавес» — «Эспаньол»

    22 февраля, суббота, 16:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Вильярреал»

    22 февраля, суббота, 18:15 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Валенсия» — «Атлетико»

    22 февраля, суббота, 20:30 мск

    «Лас-Пальмас» — «Барселона»

    22 февраля, суббота, 23:00 мск

    «Атлетик» — «Вальядолид»

    23 февраля, воскресенье, 16:00 мск

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    • «Реал» — «Жирона»

    23 февраля, воскресенье, 18:15 мск

    «Хетафе» — «Бетис»

    23 февраля, воскресенье, 20:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Леганес»

    23 февраля, воскресенье, 23:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Севилья» — «Мальорка»

    24 февраля, понедельник, 23:00 мск

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