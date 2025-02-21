Примера. «Валенсия» примет «Атлетико», «Реал» сыграет против «Жироны», «Лас-Пальмас» — «Барселона»

«Сельта» — «Осасуна»
21 февраля, пятница, 23:00 мск
«Алавес» — «Эспаньол»
22 февраля, суббота, 16:00 мск
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»
22 февраля, суббота, 18:15 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Валенсия» — «Атлетико»
22 февраля, суббота, 20:30 мск
«Лас-Пальмас» — «Барселона»
22 февраля, суббота, 23:00 мск
«Атлетик» — «Вальядолид»
23 февраля, воскресенье, 16:00 мск
«Реал» — «Жирона»
23 февраля, воскресенье, 18:15 мск
«Хетафе» — «Бетис»
23 февраля, воскресенье, 20:30 мск
«Реал Сосьедад» — «Леганес»
23 февраля, воскресенье, 23:00 мск
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