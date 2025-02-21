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    «Аякс» — «Юнион»На морально-волевых. «Аякс» выжил в аду и прошёл в 1/8 Лиги Европы
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    Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы

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    Завершились все все стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/25.

    Трофей Лиги Европы
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    Трофей Лиги Европы

    К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей противостояний 1/16 финала.

    Путёвку в 1/8 финала второго по значимости клубного турнира Европы в предварительном раунде плей-офф получили «Реал Сосьедад» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Аякс» (Нидерланды), «Виктория» (Чехия), «Рома» (Италия), АЗ (Нидерланды), ФКСБ (Румыния) и «Буде-Глимт» (Норвегия).

    Сетка плей-офф ЛЕ
    uefa.com

    Ранее напрямую в 1/8 финала вышли: «Лацио» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Лион» (Франция), «Тоттенхэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция) и «Рейнджерс» (Шотландия).

    Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля. LiveSport.Ru проведет ее онлайн-трансляцию.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Первые матчи запланированы на четверг, 6 марта, ответные — 13 марта.

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