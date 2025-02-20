Глебов: Для меня это новый и большой вызов

Полузащитниквысказался о своем переходе из

«Я очень счастлив, горд, что клубы договорились между собой. Для меня это новый и большой вызов. Надеюсь, в этом сезоне будем бороться как за Кубок, так и за чемпионство.

С кем знаком из "Динамо"? В последнее время переписывались и созванивались с Тюкавиным, с Макаровым давно знаком по молодежной сборной, Фомин — хороший парень. С ребятами знаком, жду встречи и начала тренировок.

Первый матч за "Динамо" может быть против "Ростова"? Красивая история, наверное. Попрощаться с болельщиками не удалось, хочется красиво уйти», — сказал Глебов в интервью пресс-службе клуба.

В этом сезоне Глебов сыграл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.