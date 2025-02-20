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    Глебов: Для меня это новый и большой вызов

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    Полузащитник Данил Глебов высказался о своем переходе из «Ростова» в «Динамо».

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Я очень счастлив, горд, что клубы договорились между собой. Для меня это новый и большой вызов. Надеюсь, в этом сезоне будем бороться как за Кубок, так и за чемпионство.

    С кем знаком из "Динамо"? В последнее время переписывались и созванивались с Тюкавиным, с Макаровым давно знаком по молодежной сборной, Фомин — хороший парень. С ребятами знаком, жду встречи и начала тренировок.

    Первый матч за "Динамо" может быть против "Ростова"? Красивая история, наверное. Попрощаться с болельщиками не удалось, хочется красиво уйти», — сказал Глебов в интервью пресс-службе клуба.

    В этом сезоне Глебов сыграл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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