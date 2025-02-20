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    «Буде-Глимт» обыграл «Твенте» в ЛЕ, команды забили три автогола

    «Буде-Глимт» — «Твенте»: счет матча 5:2 ДВ, обзор голов

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    «Буде-Глимт» разгромил «Твенте» (5:2 ДВ) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Буде-Глимт» — «Твенте»
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    «Буде-Глимт» — «Твенте»

    В основное время матча хозяева смогли забить 3 гола. Отличились Каспер Хёг на 56-й минуте с пенальти и Брис Вембангомо на 90+4-й минуте.

    На 90+2-й минуте защитник «Твенте» Мес Хилгерс забил гол в свои ворота.

    У нидерландской команды в основное время матча голом отметился Сем Стейн на 90+6-й минуте. На 26-й минуте защитник «Буде-Глимта» Фредрик Шёвольд организовал автогол.

    В дополнительном времени хозяева отметились 2 голами. Игрок «Буде-Глимта» Сондре Брунстад на 111-й минуте забил 4-й мяч, а на 114-й минуте полузащитник «Твенте» Арно Версейрен оформил автогол — 5:2.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Будё-Глимт — Твенте 5:2
    Голы: 0:1 Фредрик Шёвольд (автогол) (26'), 1:1 Каспер Хёг (пенальти) (56'), 2:1 Мес Хилгерс (автогол) (90 + 2'), 3:1 Брис Вембангомо (90 + 4'), 3:2 Сем Стейн (90 + 6'), 4:2 Сондре Фет (111'), 5:2 Арно Версейрен (автогол) (114') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Вилладс Нильсен (Один Бьортуфт, 79'), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд (Брис Вембангомо, 79'), Патрик Берг, Ульрик Салтнес (Сондре Фет, 72'), Хокон Эвьен, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 87'), Йенс Хёуге, Jostein Gundersen, Ole Didrik Blomberg (Сондре Сёрли, 72') Твенте: Ларс Уннерсталл, Бас Кюйперс, Густаф Лагербильке, Мес Хилгерс (Макс Брюнс, 111'), Барт ван Рой, Сайфалла Лтайеф (Матиас Кьёлё, 91'), Сем Стейн, Михал Садилек (Наджи Унювар, 91'), Михел Влап (Арно Версейрен, 102'), Рикки ван Волфсвинкель (Тейлор Бут, 106'), Дан Ротс (Сэм Ламмерс, 106') Предупреждения: Мес Хилгерс (7'), Сем Стейн (58'), Ульрик Салтнес (64'), Барт ван Рой (99')

    По итогам противостояния «Буде-Глимт» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, а «Твенте» завершил свое выступление на турнире.

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