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    Мартин Эдегор«Лестер» — «Арсенал». Онлайн
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    Генич: «Лукойл» вернулся в «Спартак», чтобы править

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    Комментатор Константин Генич оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака». Клуб купил Ливая Гарсию и Пабло Солари.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «Есть деньги. Когда был Федун, тогда центр принятия решений был один. Все зависело исключительно от его настроения: хотелось ему потратить — он это делал, не хотелось — не делал.

    У "Лукойла" деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать "Зениту" в год столетия, вернуть "Спартаку" былое величие и позиционировать "Лукойл" на первом месте. Для этого надо тратить, поэтому они это делают», — сказал Генич «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после 18 туров идет 3-м в таблице. У клуба 37 очков по итогам 18 встреч.

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