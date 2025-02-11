1-й таймМанчестер Сити — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн
    Все новости спорта

    Луис Энрике: Счастлив забить и помочь команде победить

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в финале Зимнего кубка РПЛ.

    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике

    «Счастлив забить, счастлив помочь команде победить. Надеюсь, что это мой первый гол из многих. Как и трофей (улыбается). Несмотря на то что турнир товарищеский, матч был очень важным. Приятно было победить, чтобы с нужной ноги уверенно начать финальную подготовку к возобновлению сезона. Внутри — только большая радость.

    Мы были предельно сконцентрированы. Мы очень мощно стартовали, за счёт этого уверенно лидировали после первого тайма, а дальше уже довели дело до победы. Думаю, нам просто нужно продолжать в таком же темпе, в том же ритме двигаться. И когда наступит время официальных матчей, даст бог, это приведёт к дальнейшим победам», — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».

  • «Зенит» разобрал «Спартак» и показал, что готов к весне. У Семака новые козыри
  • Петербургский клуб не напрягаясь выиграл коммерческий турнир в Абу-Даби
  • Сегодня

    • Таким образом, «Зенит» стал победителем турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» добиться успеха на своем поле?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Создаст ли ПСВ проблемы для «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Мемфис» подтвердит статус фаворита?
  • «Финикс» — «Мемфис». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Годой Крус — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Канада
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коринтианс — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:35
    •  3.14
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бублик — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры