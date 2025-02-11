Луис Энрике: Счастлив забить и помочь команде победить

Вингерпрокомментировал победу над(3:0) в финале Зимнего кубка РПЛ.

«Счастлив забить, счастлив помочь команде победить. Надеюсь, что это мой первый гол из многих. Как и трофей (улыбается). Несмотря на то что турнир товарищеский, матч был очень важным. Приятно было победить, чтобы с нужной ноги уверенно начать финальную подготовку к возобновлению сезона. Внутри — только большая радость.

Мы были предельно сконцентрированы. Мы очень мощно стартовали, за счёт этого уверенно лидировали после первого тайма, а дальше уже довели дело до победы. Думаю, нам просто нужно продолжать в таком же темпе, в том же ритме двигаться. И когда наступит время официальных матчей, даст бог, это приведёт к дальнейшим победам», — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».

Таким образом, «Зенит» стал победителем турнира.