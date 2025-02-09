Гасперини: В последнее время наши результаты были не очень хорошими

Главный тренервысказался о матче против(5:0).

«В первом тайме мы вели игру в правильном направлении, а после перерыва не только удалось выпустить несколько игроков, но и избежать новых травм — это самое важное для нас, впервые за несколько недель, никто не получил травму.

Шарль де Кетеларе в первом тайме был очень хорош, выйдя на левом фланге — обычно они с Адемолой Лукманом, когда Лукман в форме, играют ближе к тому флангу, где у них слабее нога, и по ходу матчей могут меняться местами. Если Шарль играет справа, он больше склонен смещаться к штрафной, а если слева — идет прямо на ворота соперников, и это значительно улучшило нашу атаку.

В последнее время наши результаты были не очень хорошими, мы набрали не так много очков, но против "Торино" нам не повезло, да и в матче Кубка Италии с "Болоньей", до пропущенного позднего гола, мы действовали очень хорошо. Однако нас тормозили травмы игроков, некоторые из них стали очень серьезными, хотя даже небольшие травмы означают, что игрок пропустит минимум шесть матчей, даже если формально он выбыл всего на две недели.

Теперь у нас матч с "Брюгге" — поединки в Лиге чемпионов мы любим за то, что когда выходим там на поле — любая небольшая физическая боль у игроков проходит сама собой», — заявил Гасперини в комментарии DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» с 50 очками идет третьей в таблице Серии А. «Верона» (23) находится на 14-й позиции.