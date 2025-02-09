«Брайтон» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

Каору Митома Фото: globallookpress.com
На 5-й минуте лондонский клуб вышел вперед после автогола голкипера хозяев Барта Вербрюггена.
«Чайки» смогли отыграться уже спустя 7 минут, отличился Жоржиньо Рюттер.
Победу «Брайтону» на 57-й минуте принес Каору Митома.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Брайтон энд Хоув Альбион — Челси 2:1
Голы: 0:1 Барт Вербрюгген (автогол) (5'), 1:1 Жоржиньо Рюттер (12'), 2:1 Каору Митома (57') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк (Адам Уэбстер, 46'), Тарик Лампти, Карлос Балеба (Ясин Аяри, 75'), Джек Хиншелвуд (Диего Гомес, 67'), Янкуба Минте, Каору Митома, Жоржиньо Рюттер (Жоао Педро, 75'), Дэнни Уэлбек (Matt O'Riley, 89') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Олуватосин Адарабиойо, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку, Коул Палмер, Кирман Дьюсбери-Холл (Энцо Фернандес, 59'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Джейдон Санчо (Тирик Джордж, 74'), Педру Нету (Чуквунонсо Мадуэке, 74') Предупреждения: Кирман Дьюсбери-Холл (14'), Жоржиньо Рюттер (20'), Йоэл Велтман (27'), Мойсес Кайседо (68')