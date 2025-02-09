ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим Стерлинг Рашфорд, Стерлинг и еще пять игроков, которые попытаются наказать свои бывшие клубы
  • 00:58
    • «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в Примере
  • 21:56
    • «Милан» разобрался с «Эмполи»
  • 19:30
    • «Байер» потерял очки с «Вольфсбургом», «Майнц» сыграл вничью с «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    «Брайтон» выбил «Челси» из Кубка Англии

    «Брайтон» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Челси
    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон» победил на своем поле «Челси» — 2:1.

    Каору Митома
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каору Митома

    На 5-й минуте лондонский клуб вышел вперед после автогола голкипера хозяев Барта Вербрюггена.

    «Чайки» смогли отыграться уже спустя 7 минут, отличился Жоржиньо Рюттер.

    Победу «Брайтону» на 57-й минуте принес Каору Митома.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Брайтон энд Хоув Альбион — Челси 2:1
    Голы: 0:1 Барт Вербрюгген (автогол) (5'), 1:1 Жоржиньо Рюттер (12'), 2:1 Каору Митома (57') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк (Адам Уэбстер, 46'), Тарик Лампти, Карлос Балеба (Ясин Аяри, 75'), Джек Хиншелвуд (Диего Гомес, 67'), Янкуба Минте, Каору Митома, Жоржиньо Рюттер (Жоао Педро, 75'), Дэнни Уэлбек (Matt O'Riley, 89') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Олуватосин Адарабиойо, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку, Коул Палмер, Кирман Дьюсбери-Холл (Энцо Фернандес, 59'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Джейдон Санчо (Тирик Джордж, 74'), Педру Нету (Чуквунонсо Мадуэке, 74') Предупреждения: Кирман Дьюсбери-Холл (14'), Жоржиньо Рюттер (20'), Йоэл Велтман (27'), Мойсес Кайседо (68')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит соперника
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Вашингтон» проведет очередную образцовую встречу
  • «Вашингтон» — «Юта». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Забивать будут все!
  • «Плимут» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.90
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Юта
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Плимут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Топурия — Волкановски
  • Бои
  • Сегодня в 04:10
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Канзас-Сити Чифс — Филадельфия Иглс
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Костюк — Сонмез
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры