В «Динамо» отметили, что всегда рады видеть Арсена Захаряна

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Летом 2023 года Захарян перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Сумма сделки составила 13 млн евро.
«Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле. Что касается его возвращения, то "Динамо" — родной дом для Арсена. Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя. Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге», — сказал Гафин Sport24.