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    В «Динамо» отметили, что всегда рады видеть Арсена Захаряна

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    Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возможное возвращение в команду хавбека Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Летом 2023 года Захарян перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Сумма сделки составила 13 млн евро.

    «Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле. Что касается его возвращения, то "Динамо" — родной дом для Арсена. Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя. Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге», — сказал Гафин Sport24.

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