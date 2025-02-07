Личка прокомментировал поражение «Динамо» в матче против «Спартака»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ против(0:1).

«Наша проблема — фаза прессинга. Мы забираем мяч в середине поля, но у нас много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч, это все культура паса. Не будем оправдывать все ошибки большими нагрузками. Это все‑таки технические вещи. Они профессиональные футболисты, это их работа.

У Константина Тюкавина были моменты, которые он мог решить по‑другому. Его основная работа — забивать голы. Сейчас предсезонка, видимо, он все оставляет на РПЛ (смеется).

Маричаль и Игорь Лещук — системная проблема или случайность? Это случайность. Мирачаль мог (сыграть) по‑другому. Когда он разворачивался, у него была только одна идея — сыграть на вратаря. Почему (возникла) паника… Принимаешь мяч, делаешь движение чуть‑чуть в сторону и, думаю, соперник не пошел бы до конца. Когда Лещук играет против "Спартака", пропускает смешные голы. Но сегодня ему забил не соперник, а Маричаль», — сказал Личка «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Зимнего кубка РПЛ «Динамо» заняло последнее 3-е место в своей группе, не набрав ни одного очка.