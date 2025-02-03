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    «Ман Сити» хочет купить полузащитника «Порту»

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    Английский «Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить в свои ряды испанского полузащитника «Порту» Нико Гонсалеса.

    Нико Гонсалес
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    Нико Гонсалес

    «Горожане» уже делали несколько предложение, но все они были отвергнуты португальским клубом. По данным Фабрицио Романо, последнее из них был на сумму 50 млн евро, но и оно не устроило «Порту».

    За одного из своих лидеров португальцы хотят не менее 60 млн евро, именно такая сумма отступных прописана в контракте 23-летнего полузащитника, что уже не устраивает «Манчестер Сити».

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    • Летом 2023 года «Порту» купил Нико у «Барселоны» за 8,4 млн евро и 40% от перепродажи футболиста. В этом сезоне полузащитник сыграл 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.

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