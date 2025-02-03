«Ман Сити» хочет купить полузащитника «Порту»

Английскийне оставляет попыток заполучить в свои ряды испанского полузащитника «Порту»

«Горожане» уже делали несколько предложение, но все они были отвергнуты португальским клубом. По данным Фабрицио Романо, последнее из них был на сумму 50 млн евро, но и оно не устроило «Порту».

За одного из своих лидеров португальцы хотят не менее 60 млн евро, именно такая сумма отступных прописана в контракте 23-летнего полузащитника, что уже не устраивает «Манчестер Сити».

Летом 2023 года «Порту» купил Нико у «Барселоны» за 8,4 млн евро и 40% от перепродажи футболиста. В этом сезоне полузащитник сыграл 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.