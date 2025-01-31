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    Примера. «Барселона» примет «Алавес», «Атлетико» сыграет против «Мальорки», «Эспаньол» — «Реал»

    Обзор матчей 22-го тура испанской Примеры

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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
    Матчи 22-го тура испанской Примеры пройдут с 31 января по 3 февраля

    «Леганес» — «Райо Вальекано»

    31 января, пятница, 23:00 мск

    «Хетафе» — «Севилья»

    1 февраля, суббота, 16:00 мск

    «Вильярреал» — «Вальядолид»

    1 февраля, суббота, 18:15 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Атлетико» — «Мальорка»

    1 февраля, суббота, 20:30 мск

    «Эспаньол» — «Реал»

    1 февраля, суббота, 23:00 мск

    «Барселона» — «Алавес»

    2 февраля, воскресенье, 16:00 мск

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    • «Валенсия» — «Сельта»

    2 февраля, воскресенье, 18:15 мск

    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

    2 февраля, воскресенье, 20:30 мск

    «Бетис» — «Атлетик»

    2 февраля, воскресенье, 23:00 мск

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    «Жирона» — «Лас-Пальмас»

    3 февраля, понедельник, 23:00 мск

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