Примера. «Барселона» примет «Алавес», «Атлетико» сыграет против «Мальорки», «Эспаньол» — «Реал»

«Леганес» — «Райо Вальекано»
31 января, пятница, 23:00 мск
«Хетафе» — «Севилья»
1 февраля, суббота, 16:00 мск
«Вильярреал» — «Вальядолид»
1 февраля, суббота, 18:15 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Атлетико» — «Мальорка»
1 февраля, суббота, 20:30 мск
«Эспаньол» — «Реал»
1 февраля, суббота, 23:00 мск
«Барселона» — «Алавес»
2 февраля, воскресенье, 16:00 мск
«Валенсия» — «Сельта»
2 февраля, воскресенье, 18:15 мск
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»
2 февраля, воскресенье, 20:30 мск
«Бетис» — «Атлетик»
2 февраля, воскресенье, 23:00 мск