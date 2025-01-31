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    Месси планирует сыграть на ЧМ-2026

    Футбол Сборная Аргентины ЧМ-2026 Интер Майами MLS
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассматривает возможность сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил главный тренер действующих чемпионов мира Лионель Скалони.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «У Месси есть желание сыграть, и его товарищи по сборной хотят этого.

    Однако давайте не будем забывать, что до турнира еще очень много времени. Мы должны действовать шаг за шагом и проверять, в каком состоянии будет тот или иной футболист.

    Месси — самый умный в нашей команде. Он все понимает», — приводит слова Скалони AlbicelesteTalk.

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    • Следующий чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Месси по ходу турнира исполнится 39 лет.

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