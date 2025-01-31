Месси планирует сыграть на ЧМ-2026

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«У Месси есть желание сыграть, и его товарищи по сборной хотят этого.
Однако давайте не будем забывать, что до турнира еще очень много времени. Мы должны действовать шаг за шагом и проверять, в каком состоянии будет тот или иной футболист.
Месси — самый умный в нашей команде. Он все понимает», — приводит слова Скалони AlbicelesteTalk.
Следующий чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Месси по ходу турнира исполнится 39 лет.