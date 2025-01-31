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    Аршавин: Не заметил разницы между «Спартаком» и «Краснодаром»

    Футбол Зимний кубок РПЛ Спартак Краснодар
    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (3:2) в матче Зимнего Кубка РПЛ.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Мне понравилось как зрителю, что были интересные комбинации, много голов, команды давали играть друг другу. Не было грубости.

    В целом, оба клуба довольны этим спаррингом. Между командами я не заметил разницы, они плюс‑минус находятся в одной категории сейчас.

    Задача сборов — доказать, что в официальных матчах должен играть ты. Любая игра — шанс для игроков», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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