Аршавин: Не заметил разницы между «Спартаком» и «Краснодаром»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита»прокомментировал победунад(3:2) в матче Зимнего Кубка РПЛ.

«Мне понравилось как зрителю, что были интересные комбинации, много голов, команды давали играть друг другу. Не было грубости.

В целом, оба клуба довольны этим спаррингом. Между командами я не заметил разницы, они плюс‑минус находятся в одной категории сейчас.

Задача сборов — доказать, что в официальных матчах должен играть ты. Любая игра — шанс для игроков», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Зимний кубок РПЛ проходит с 30 января по 11 февраля в Абу‑Даби (ОАЭ). В турнире также принимают участие «Зенит», «Ростов», «Динамо» и ЦСКА.