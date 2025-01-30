Станкович: Программа нацелена на то, чтобы в оптимальном состоянии подойти к возобновлению сезона

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(3:2).

«Первые 20 минут были великолепными, прекрасно играли. Первый тайм заканчивали тоже неплохо. Но в начале второго тайма было затмение. Потом вышли свежие ребята и тоже неплохо закончили.

Таков был изначальный план: дать тем, кто выходил в старте, 60 минут игрового времени. Я даже сократил это время, они отыграли 55 минут, так как было некое затмение. Ребята, которые вышли, отыграли прекрасно, но это только начало.

Адаптироваться нужно очень быстро, но у меня великолепный тренерский штаб и те ребята, которые были в "Спартаке", все помогают. У нас хорошая программа, нацеленная на то, чтобы в оптимальном состоянии подойти к возобновлению сезона. Нас ждут всего 12 матчей, плюс игры Кубка», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в группе А Зимнего кубка РПЛ с 3 очками в активе. «Краснодар» — на 3-й строчке без набранных баллов.