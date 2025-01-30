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    • «Ман Сити» одержал волевую победу над «Брюгге» и вышел в 1/16 финала ЛЧ
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    «Ман Сити» одержал волевую победу над «Брюгге» и вышел в 1/16 финала ЛЧ

    «Ман Сити» — «Брюгге»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над бельгийским «Брюгге» со счетом 3:1.

    Савиньо
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    Савиньо

    Первый тайм остался за гостями, на 45-й минуте счет открыл Рафаэль Оньедика.

    «Горожане» смогли отыграться на 53-й минуте после удара Матео Ковачича.

    Через 9 минут хозяева вышли вперед после автогола Хоэль Ордоньеса.

    Третий мяч «Манчестер Сити» забил на 77-й минуте, его автором стал Савиньо.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Манчестер Сити — Брюгге 3:1
    Голы: 0:1 Рафаэль Оньедика (45'), 1:1 Матео Ковачич (53'), 2:1 Хоэль Ордоньес (автогол) (62'), 3:1 Савиньо (77') Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган (Савиньо, 46'), Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне (Рико Льюис, 81'), Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Брюгге: Симон Миньоле, Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Хоэль Ордоньес, Хоакин Сейс, Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Ферран Жуджла (Ромео Вермант, 71'), Христос Дзолис (Уго Ветлесен, 71'), Чемсдин Талби (Michal Skoras, 71'), Ардон Ясари Предупреждение: Pep Guardiola (55')

    Команда Гвардиолы смогла заползти в 1/16 финала с 11 очками. «Брюгге» (11) также будет играть в плей-офф.

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