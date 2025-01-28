Агент Захаряна: Никаких мыслей ни о возвращении в Россию, ни об аренде нет

Агент российского полузащитникавысказался о текущем положении дел футболиста.

«Если Арсен вернулся в общую группу, значит, может работать в полную силу наравне со всеми. Он готовится к играм, к этому добавить нечего. По участию в матче с ПАОКом будет решать тренерский штаб. Они посмотрят его уровень готовности, оценят его. Он пропустил определенную часть.

Никаких мыслей ни о возвращении в Россию, ни об аренде нет. Это и близко не рассматривается. Никто об этом не думает и не рассуждает, нет никакого повода. Бывает, что футболист пропускает определенный отрезок из‑за травмы, но это не значит, что мы думаем об аренде», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Напомним, Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.