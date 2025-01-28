ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро ГарначоТрансфер Гарначо поможет «Манчестер Юнайтед», но не решит проблему «Челси»
  • 19:16
    • «Металлург» разобрался с минским «Динамо» в КХЛ
    Все новости спорта

    Агент Захаряна: Никаких мыслей ни о возвращении в Россию, ни об аренде нет

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Агент российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о текущем положении дел футболиста.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Если Арсен вернулся в общую группу, значит, может работать в полную силу наравне со всеми. Он готовится к играм, к этому добавить нечего. По участию в матче с ПАОКом будет решать тренерский штаб. Они посмотрят его уровень готовности, оценят его. Он пропустил определенную часть.

    Никаких мыслей ни о возвращении в Россию, ни об аренде нет. Это и близко не рассматривается. Никто об этом не думает и не рассуждает, нет никакого повода. Бывает, что футболист пропускает определенный отрезок из‑за травмы, но это не значит, что мы думаем об аренде», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

    Напомним, Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА уничтожит «Витязь»?!
  • СКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?
  • «Штутгарт» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Обойдет ли «Барселона» «Ливерпуль»?
  • «Барселона» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.55
  • Экспресс дня 28 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бавария — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры