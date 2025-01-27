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    Тренер «Бреста»: Мбаппе не в лучшей форме, это нормально

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    Наставник «Бреста» Эрик Руа высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом». Также специалист оценил форму форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Килиан не в лучшей форме, но это нормально. В любом случае я считаю, что к матчу с "Реалом" нам будет очень-очень легко подготовиться, даже если на технико-тактическом уровне нам придётся что-то проанализировать и донести до игроков.

    Но что касается целеустремлённости, решительности, энтузиазма и всего остального, я думаю, нам придётся скорее успокаивать их, чем мотивировать», — приводит слова Руа Goal.com.

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