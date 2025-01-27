Тренер «Бреста»: Мбаппе не в лучшей форме, это нормально

Наставник «Бреста»высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом». Также специалист оценил форму форварда «сливочных»

«Килиан не в лучшей форме, но это нормально. В любом случае я считаю, что к матчу с "Реалом" нам будет очень-очень легко подготовиться, даже если на технико-тактическом уровне нам придётся что-то проанализировать и донести до игроков.

Но что касается целеустремлённости, решительности, энтузиазма и всего остального, я думаю, нам придётся скорее успокаивать их, чем мотивировать», — приводит слова Руа Goal.com.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Брест» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов 29 января.