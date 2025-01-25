Мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Вальядолидом» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Вальядолид»

«Вальядолид» замыкает турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 15 очков в 20-ти матчах. Команда из одноименного города одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 14:39.

Впервые в сезоне «Вальядолиду» удалось победить в двух домашних матчах подряд, обыграв «Валенсию» и «Бетис» с одинаковым счетом 1:0. Между ними было выездное поражение от «Жироны» (0:3), а в крайнем туре «бело-фиолетовые» также в гостях уступили «Эспаньолу» — 1:2.

«Реал»

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, записав на свой счет 46 очков в 20-ти матчах. Отрыв от второго «Атлетико» составляет 2 балла, «Барселону» мадридцы опережают на 7 очков. «Сливочные» одержали 14 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 47 голов и пропустив 20 мячей в свои ворота.

В крайнем туре «Реал» одержал третью победу подряд в рамках Ла Лиги, разгромив дома «Лас-Пальмас» со счетом 4:1. До этого мадридцы оказались сильнее «Валенсии» (2:1), а еще ранее взяли верх над «Севильей» — 4:2.

На этой неделе «Реал» принимал «Зальцбург» в матче 7-го тура Лиги Чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти одержали уверенную победу со счетом 5:1 благодаря дублям Родриго и Винисиуса и голу Мбаппе.

Личные встречи

В матче первого круга «Реал» разгромил соперника дома со счетом 3:0.

В последних 10-ти встречах на счету мадридской команды 8 побед, две игры завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал» с коэффициентом 2.00.