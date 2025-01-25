ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Вальядолид» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги «Вальядолид» — «Реал»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вальядолид Реал Мадрид
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере Джонатан ДэвидЗвезда в тени. Топ-клубам пора вспомнить о существовании Джонатана Дэвида Сергей Спивак и Жаилтон АлмейдаСпивак стал для Алмейды легкой мишенью. Что ждет дальше бразильского Хабиба в UFC?
    Все новости спорта
    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем
    Мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Вальядолидом» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 15 очков в 20-ти матчах. Команда из одноименного города одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 14:39.

    Впервые в сезоне «Вальядолиду» удалось победить в двух домашних матчах подряд, обыграв «Валенсию» и «Бетис» с одинаковым счетом 1:0. Между ними было выездное поражение от «Жироны» (0:3), а в крайнем туре «бело-фиолетовые» также в гостях уступили «Эспаньолу» — 1:2.

    «Реал»

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, записав на свой счет 46 очков в 20-ти матчах. Отрыв от второго «Атлетико» составляет 2 балла, «Барселону» мадридцы опережают на 7 очков. «Сливочные» одержали 14 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 47 голов и пропустив 20 мячей в свои ворота.

    В крайнем туре «Реал» одержал третью победу подряд в рамках Ла Лиги, разгромив дома «Лас-Пальмас» со счетом 4:1. До этого мадридцы оказались сильнее «Валенсии» (2:1), а еще ранее взяли верх над «Севильей» — 4:2.

    На этой неделе «Реал» принимал «Зальцбург» в матче 7-го тура Лиги Чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти одержали уверенную победу со счетом 5:1 благодаря дублям Родриго и Винисиуса и голу Мбаппе.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Реал» разгромил соперника дома со счетом 3:0.

    В последних 10-ти встречах на счету мадридской команды 8 побед, две игры завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал» с коэффициентом 2.00.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры