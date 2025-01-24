«Милан» намерен подписать Хименеса

Итальянскийхочет купить бомбардира голландского «Фейенорда»

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, боссы «Милана» уже сделали официальное предложение о трансфере и теперь ждут ответа от «Фейенорда». Сумма сделки пока не разглашается.

Известно, что голландский клуб ранее заявил о желании сохранить ведущих футболистов в своем составе до конца сезона и не устраивать распродажу в зимнее трансферное окно.

Ранее об интересе к Хименесу заявил ряд клубов АПЛ и испанской Примеры, летом 2024 года им интересовался и московский «Спартак».

В этом сезоне Хименес провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 3 ассиста. За «Фейенорд» мексиканец выступает с лета 2022 года. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна 37 млн евро.