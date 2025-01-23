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    Компани: «Фейеноорд» хорошо использовал свои моменты

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    Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал неожиданное поражение в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Фейеноордом» (0:3).

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Должен быть честным, "Фейеноорд" заслужил свою победу. Они боролись и много бегали. У нас было много шансов, я чувствовал, что наша команда могла бы забить один, два и даже больше голов. Однако и "Фейеноорд" хорошо использовал свои моменты.

    Индивидуально и коллективно с нашей стороны было недостаточно сделано для победы сегодня. Лучше всего то, что через пару дней у нас будет ещё одна игра и мы сможем отреагировать.

    Удивлён ли я игрой соперника? Нет. Мы привыкли играть против таких команд. Обычно мы находим решения, удачные моменты. Сегодня это не сработало. Мы действительно бегали, боролись и отдали все силы, чтобы показать хорошую игру, но наши действия были недостаточно хороши», — приводит слова Компани с пресс-конференции портал Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

    «Бавария» набрала 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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