ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеКороль Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
    Все новости спорта

    Кобелев: Захарян поспешил с переездом в Европу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о проблемах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    Ранее стало известно, что у Захаряна случился рецидив травмы голеностопа. В текущем сезоне 21-летний футболист до сих пор не провел ни одного матча.

    «Арсен должен был прекрасно осознавать, куда он едет. На сегодняшний день Ла Лига сильнее РПЛ, конкуренция там выше.

    Перед его отъездом я говорил, что Захаряну рано ехать (за границу). Он не был стабилен, не был ключевым игроком.

  • Аршавин: Думаю, Захарян отправится в аренду
  • Читайте по теме

    • Ему надо было еще год‑два поиграть в "Динамо", а потом ехать за границу уже состоявшимся футболистом», — приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

    Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лацио — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры