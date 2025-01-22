Кобелев: Захарян поспешил с переездом в Европу

Бывший главный тренер «Динамо»высказался о проблемах

Ранее стало известно, что у Захаряна случился рецидив травмы голеностопа. В текущем сезоне 21-летний футболист до сих пор не провел ни одного матча.

«Арсен должен был прекрасно осознавать, куда он едет. На сегодняшний день Ла Лига сильнее РПЛ, конкуренция там выше.

Перед его отъездом я говорил, что Захаряну рано ехать (за границу). Он не был стабилен, не был ключевым игроком.

Ему надо было еще год‑два поиграть в "Динамо", а потом ехать за границу уже состоявшимся футболистом», — приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо».