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    Кристиан Эриксен«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Онлайн
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    Аршавин: Думаю, Захарян отправится в аренду

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Легендарный российский футболист Андрей Аршавин считает, что «Реал Сосьедад» может отдать полузащитника Арсена Захаряна в аренду для получения игровой практики.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Ситуация расстраивает, потому что Захарян — очень талантливый футболист. Не знаю уже, третья или четвертая травма по счету за полгода, но на его позиции играют лучшие игроки команды, тот же Такэфуса Кубо и Микель Оярсабаль. Мне кажется, что Арсена ждет аренда», — сказал Аршавин на канале «Матч ТВ».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Первую часть сезона 21-летний россиянин пропустил из-за травмы и лишь недавно восстановился. Он уже два раза попадал в заявку «Реал Сосьедад», но не сыграл ни минуты.

    Матч 1/8 финала Кубка Испании Захарян пропустил из-за рецидива травмы.

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