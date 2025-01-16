Аршавин: Думаю, Захарян отправится в аренду

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Ситуация расстраивает, потому что Захарян — очень талантливый футболист. Не знаю уже, третья или четвертая травма по счету за полгода, но на его позиции играют лучшие игроки команды, тот же Такэфуса Кубо и Микель Оярсабаль. Мне кажется, что Арсена ждет аренда», — сказал Аршавин на канале «Матч ТВ».
Календарь и таблица испанской Примеры
Первую часть сезона 21-летний россиянин пропустил из-за травмы и лишь недавно восстановился. Он уже два раза попадал в заявку «Реал Сосьедад», но не сыграл ни минуты.
Матч 1/8 финала Кубка Испании Захарян пропустил из-за рецидива травмы.