«Бавария» подписала полузащитника «Хоффенхайма»

объявила о подписании контракта с полузащитником «Хоффенхайма»

Бишоф присоединится к «Баварии» летом 2025 года сразу после истечения контракта с «Хоффенхаймом».

Соглашение 19-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бишофа в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Хоффенхайм» 24 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» может приобрести атакующего полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку.