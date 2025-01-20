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    Радченко: Уход Вендела в конце сезона будет потерей для «Зенита»

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    Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал последние трансферы «сине-бело-голубых».

    Вендел покинет «Зенит» после окончания нынешнего сезона
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    Вендел покинет «Зенит» после окончания нынешнего сезона

    Напомним, что сегодня, 20-го января пресс-служба« клуба объявила о переходе полузащитника команды Артура в "Ботафого". Состав "Зенита" пополнил вингер Луис Энрике, а игрок "сине-бело-голубых" Вендел покинет команду после окончания нынешнего сезона.

    "Такие схемы переходов — это вполне нормальная ситуация. Артур и Вендел прилично играли в этом сезоне. Насколько я знаю, о Луисе Энрике очень хорошие отзывы. Но надо учитывать желание футболистов при переходе в тот или иной клуб. Но уход Вендела в конце сезона будет потерей для 'Зенита'.

    Что касается Артура, то он, наверное, не адаптировался к нашему чемпионату, но его чемпионский гол будут помнить очень долго", — сказал Радченко "Матч ТВ".

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    • В нынешнем сезоне Вендел провел за "Зенит" 15 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 8 голевых передач. Артур принял участие в 11-и встречах в чемпионате России, отметился голом и 2 ассистами.

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