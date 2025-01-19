Скира: «Зенит» подпишет долгосрочный контракт с вингером «Ботафого» Энрике

договорились о переходе полузащитникав клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что «Зенит» заплатит бразильскому клубу за вингера 35 млн. евро. «Сине-бело-голубые» подпишут контракт с Луисом Энрике до лета 2029-го года.

Полузащитник провел за «Ботафого» 55 матчей, забил 12 голов и сделал 6 голевых передач. За сборную Бразилии Луис Энрике принял участие в 6-и встречах, отметился 2 голами и результативной передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» также рассматривает возможность приобретения Уэсли из бразильского «Фламенго».