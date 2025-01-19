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    «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону», «Ноттингем Форест» выиграл у «Саутгемптона»

    «Эвертон» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Эвертон Тоттенхэм Саутгемптон Ноттингем Форест
    В матче 22-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле победил «Тоттенхэм» со счетом 3:2.

    Крис Вуд
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    Крис Вуд

    В первом тайме мяч трижды побывал в воротах гостей после ударов Доминика Кальверт-Льюина, Илимана Ндиайе и Арчи Грея, который поразил собственные ворота. Гости смогли отыграть только два мяча усилиями Деяна Кулушевски и Ришарлисона.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Тоттенхэм 3:2
    Голы: 1:0 Доминик Калверт-Льюин (13'), 2:0 Илиман Ндиайе (30'), 3:0 Арчи Грей (автогол) (45 + 7'), 3:1 Деян Кулушевски (77'), 3:2 Ришарлисон (90 + 2') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Орел Мангала, Идрисса Гана Гейе, Йеспер Линдстрём (Эшли Янг, 70'), Абдулайе Дукуре, Илиман Ндиайе (Нэйтан Паттерсон, 81'), Доминик Калверт-Льюин, Jake O'Brien (Майкл Кин, 88') Тоттенхэм: Антонин Кински, Джед Спенс, Бен Дэвис, Раду Дрэгушин (Ришарлисон, 46'), Лукас Бергвалль, Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски, Папе Сарр (Майки Мур, 73'), Арчи Грей, Педро Порро, Сон Хын Мин Предупреждения: Лукас Бергвалль (40'), Доминик Калверт-Льюин (42'), Абдулайе Дукуре (67')

    «Эвертон» (20 очков) после этой игры идет 16-м, «Тоттенхэм» (24) — 15-й.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Ноттингем Форест» в родных стенах победил «Саутгемптон» со счетом 3:2.

    Эллиотт Андерсон, Каллум Хадсон-Одои и Крис Вуд забили за хозяев, а Ян Беднарек и Пол Онуачу — за гостей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Саутгемптон 3:2
    Голы: 1:0 Эллиот Андерсон (11'), 2:0 Каллум Хадсон-Одои (28'), 3:0 Крис Вуд (41'), 3:1 Ян Беднарек (60'), 3:2 Пол Онуачу (90 + 1') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Николас Домингес (Райан Йейтс, 83'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт (Рамон Соса, 83'), Каллум Хадсон-Одои (Жота Силва, 38'), Энтони Эланга (Морато, 74'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 83') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Юкинари Сугавара (Райан Мэннинг, 58'), Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Джеймс Бри (Уилл Смоллбон, 86'), Матеуш Фернандеш, Джо Арибо, Флинн Даунс (Лесли Угочукву, 46'), Адам Армстронг (Пол Онуачу, 58'), Кэмерон Арчер (Камал Дин Сулемана, 58') Предупреждения: Флинн Даунс (33'), Кайл Уолкер-Питерс (57'), Джо Арибо (90 + 5'), Лесли Угочукву (90 + 11')

    «Ноттингем» с 44 очками занимает третье место в АПЛ. «Саутгемптон» (6) — последний.

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