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    Ловчев: Если комитет по этике РФС возьмется за интервью Дзюбы, то они выставят себя клоунами

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что члены комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) намерены изучить интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Сообщалось, что с такой просьбой к комитету по этике обратился президент РПЛ Александр Алаев.

    «Штрафовать Дзюбу за то, что он по кому‑то прошелся, — это неправильная позиция. Если вы так реагируете, значит тогда вообще нужно запретить футболистам общаться с прессой.

    Я перестал брать трубку с незнакомых номеров, потому что журналистам говоришь одно, а они вытаскивают какую‑то фразу и выставляют, откровенно говоря, дураком.

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    • Если есть понятие свободы слова, значит за это нельзя штрафовать или дисквалифицировать. Вы хотите всех под одну гребенку поставить? Если комитет по этике РФС возьмется за это, то они выставят себя клоунами.

    Так и напишите, что именно "клоунами", пусть и меня потом оштрафуют», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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