Франк: «Ливерпуль» — фаворит АПЛ с огромным отрывом

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Мы только что играли с "Манчестер Сити", "Арсеналом", а теперь и "Ливерпулем". Я считаю, что мерсисайдцы на голову выше тех двух команд.

Это цельная команда, ее рабочая этика и то, как игроки возвращаются назад, являются хорошим индикатором. Они очень хороши на всех участках поля. Они очень опасны впереди. Они очень, очень хороши.

Это лучшая команда АПЛ и мира. "Ливерпуль" — фаворит АПЛ с огромным отрывом», — цитирует Франка BBC.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 11-й позиции (28).