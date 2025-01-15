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    Уокер может перейти в «Реал»

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    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Кайл Уокер
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    Кайл Уокер

    По информации Diario SPORT, в переходе Уокера заинтересован мадридский «Реал».

    Источник утверждает, что «Королевский клуб» готов рассмотреть вариант с арендой 34-летнего футболиста до конца сезона.

    Ранее стало известно, что Уокер попросил «Манчестер Сити» отпустить его в другой клуб уже в январе.

    Сообщалось, что Уокер получил предложения от «Милана» и клубов из Саудовской Аравии.

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    • Контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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