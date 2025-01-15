Уокер может перейти в «Реал»

Кайл Уокер Фото: globallookpress.com
По информации Diario SPORT, в переходе Уокера заинтересован мадридский «Реал».
Источник утверждает, что «Королевский клуб» готов рассмотреть вариант с арендой 34-летнего футболиста до конца сезона.
Ранее стало известно, что Уокер попросил «Манчестер Сити» отпустить его в другой клуб уже в январе.
Сообщалось, что Уокер получил предложения от «Милана» и клубов из Саудовской Аравии.
Контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.