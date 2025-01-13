«Байер» и еще несколько клубов Бундеслиги хотят приобрести воспитанника «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити»может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, серьезный интерес к 22-летнему футболисту проявляет целый ряд немецких клубов.

Источник утверждает, что Макати входит в список трансферных целей «Байера», дортмундской «Боруссии», «Лейпцига», «Штутгарта» и «Майнца».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Макати в 14 миллионов евро.

Макати является воспитанником академии «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел за первую команду «горожан» 11 матчей и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» может заплатить за Макати 40 миллионов фунтов.