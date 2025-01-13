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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    «Байер» и еще несколько клубов Бундеслиги хотят приобрести воспитанника «Манчестер Сити»

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    Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может продолжить карьеру в Бундеслиге.

    Джеймс Макати
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    Джеймс Макати

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, серьезный интерес к 22-летнему футболисту проявляет целый ряд немецких клубов.

    Источник утверждает, что Макати входит в список трансферных целей «Байера», дортмундской «Боруссии», «Лейпцига», «Штутгарта» и «Майнца».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Макати в 14 миллионов евро.

    Макати является воспитанником академии «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел за первую команду «горожан» 11 матчей и забил четыре гола.

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