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    «Спартак» назвал состав на первый сбор

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    Московский «Спартак» назвал имена футболистов, которые отправились с командой на подготовительный сбор в Турцию.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «На сборе вместе с первой командой будут работать футболисты "Спартака-2", которых хочет посмотреть в деле тренерский штаб во главе с Деяном Станковичем.

    Всего в турецком сборе примут участие 33 игрока», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

    Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Тихомиров;

    защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин (первую часть сезона провел на правах аренды в «Торпедо»), Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов;

    полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Руслан Войцеховский, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев и Наиль Умяров;

    нападающие: Артём Быковский, Виталий Дунай (ранее выступал под фамилией Карпенко), Николай Ищенко, Шамар Николсон и Манфред Угальде.

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