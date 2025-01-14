«Спартак» назвал состав на первый сбор

Московскийназвал имена футболистов, которые отправились с командой на подготовительный сбор в Турцию.

«На сборе вместе с первой командой будут работать футболисты "Спартака-2", которых хочет посмотреть в деле тренерский штаб во главе с Деяном Станковичем.

Всего в турецком сборе примут участие 33 игрока», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Тихомиров;

защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин (первую часть сезона провел на правах аренды в «Торпедо»), Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов;

полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Руслан Войцеховский, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев и Наиль Умяров;

нападающие: Артём Быковский, Виталий Дунай (ранее выступал под фамилией Карпенко), Николай Ищенко, Шамар Николсон и Манфред Угальде.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.