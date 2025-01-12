«Наполи» выиграл 4 последних поединка в Серии А. Команда Антонио Конте обыграла «Венецию», «Удинезе» и «Дженоа», а в прошлом туре со счетом 3:0 разгромила «Фиорентину». Результаты позволили хозяевам набрать 44 очка и возглавить турнирную таблицу.
«Верона» находится в близком расположении от зоны вылета. Разрыв составляет всего один пункт. Перед этой игрой веронцы смогли набрать немного очков. Ранее «Верона» обыграла 3:2 «Болонью» и добыла нулевую ничью в матче с «Удинезе».
Прогнозы и ставки
В первом круге «Верона» разбила «Наполи», забив три безответных мяча, так что хозяева будут стремиться к победе, чтобы взять реванш.
- «Наполи» — фаворит букмекеров с большим перевесом в коэффициентах — 1.29 на хозяев и 12.0 на гостей.
- Эксперты LiveSport.Ru ставят на уверенную победу «Наполи». Они предложили прогноз с коэффициентом 2.27.
- Прогноз от ИИ: «Наполи» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
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