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    «Наполи» — «Верона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    12 января в Неаполе «Наполи» примет «Верону» в рамках поединка 20-го тура итальянской Серии А, который стартует в 22:45 по мск.

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    «Наполи» выиграл 4 последних поединка в Серии А. Команда Антонио Конте обыграла «Венецию», «Удинезе» и «Дженоа», а в прошлом туре со счетом 3:0 разгромила «Фиорентину». Результаты позволили хозяевам набрать 44 очка и возглавить турнирную таблицу.

    «Верона» находится в близком расположении от зоны вылета. Разрыв составляет всего один пункт. Перед этой игрой веронцы смогли набрать немного очков. Ранее «Верона» обыграла 3:2 «Болонью» и добыла нулевую ничью в матче с «Удинезе».

    Прогнозы и ставки

    В первом круге «Верона» разбила «Наполи», забив три безответных мяча, так что хозяева будут стремиться к победе, чтобы взять реванш.

    • «Наполи» — фаворит букмекеров с большим перевесом в коэффициентах — 1.29 на хозяев и 12.0 на гостей.

    • Эксперты LiveSport.Ru ставят на уверенную победу «Наполи». Они предложили прогноз с коэффициентом 2.27.

    • Прогноз от ИИ: «Наполи» одержит победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Наполи» — «Верона» и другие поединки итальянской Серии А на сайте LiveCup.Run.

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