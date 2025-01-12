12 января в Неаполеприметв рамках поединка 20-го тура итальянской Серии А, который стартует в 22:45 по мск.

«Наполи» выиграл 4 последних поединка в Серии А. Команда Антонио Конте обыграла «Венецию», «Удинезе» и «Дженоа», а в прошлом туре со счетом 3:0 разгромила «Фиорентину». Результаты позволили хозяевам набрать 44 очка и возглавить турнирную таблицу.

«Верона» находится в близком расположении от зоны вылета. Разрыв составляет всего один пункт. Перед этой игрой веронцы смогли набрать немного очков. Ранее «Верона» обыграла 3:2 «Болонью» и добыла нулевую ничью в матче с «Удинезе».

Прогнозы и ставки

В первом круге «Верона» разбила «Наполи», забив три безответных мяча, так что хозяева будут стремиться к победе, чтобы взять реванш.

«Наполи» — фаворит букмекеров с большим перевесом в коэффициентах — 1.29 на хозяев и 12.0 на гостей.

Эксперты LiveSport.Ru ставят на уверенную победу «Наполи». Они предложили прогноз с коэффициентом 2.27.

ставят на уверенную победу «Наполи». Они предложили прогноз с коэффициентом 2.27. Прогноз от ИИ: «Наполи» одержит победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Наполи» — «Верона» и другие поединки итальянской Серии А на сайте LiveCup.Run.

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