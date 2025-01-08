ЛАСК хочет досрочно вернуть «Спартаку» португальца Тавареша

Австрийскийрешил расторгнуть арендный контракт с защитником «Спартака» сообщает «Матч ТВ».

Тавареш перешел в ЛАСК летом 2024 года на правах аренды до июня 2025 года. С тех пор португалец провел за клуб из Линца четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

«ЛАСК пытается договориться с московским "Спартаком" о расторжении арендного контракта с Томашем Таваресом.

По этой причине он не будет в составе команды на тренировочном сборе», — сказал источник издания.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тавареша в один миллион евро. Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.