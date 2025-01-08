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    ЛАСК хочет досрочно вернуть «Спартаку» португальца Тавареша

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    Австрийский ЛАСК решил расторгнуть арендный контракт с защитником «Спартака» Томашем Таварешем, сообщает «Матч ТВ».

    Томаш Тавареш
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    Томаш Тавареш

    Тавареш перешел в ЛАСК летом 2024 года на правах аренды до июня 2025 года. С тех пор португалец провел за клуб из Линца четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

    «ЛАСК пытается договориться с московским "Спартаком" о расторжении арендного контракта с Томашем Таваресом.

    По этой причине он не будет в составе команды на тренировочном сборе», — сказал источник издания.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тавареша в один миллион евро. Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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