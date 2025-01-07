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    Консейсау прокомментировал волевую победу над «Интером»

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Интер Милан
    Наставник «Милана» Сержиу Консейсау высказался о волевой победе над «Интером» (3:2) в финале Суперкубка Италии. Матч прошел 6 января.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Я очень рад за команду — это было нелегко, атмосфера была не самой лучшей. Это подвиг, который также подчеркнули слезы в конце матча. У нас было несколько дней, чтобы поработать над важными деталями, и нам противостояли две очень сильные команды.

    Волшебство сотворили игроки, которые восприняли наши идеи, даже если нам пришлось многое улучшить», — сказал тренер на пресс-конференции после игры.

    «Милан» уступал по ходу матча 0:2, однако в конце матча смог отыграться и вырвать победу благодаря голу в компенсированное время.

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