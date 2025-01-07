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    Симоне Индзаги: «Интер» уезжает домой с огромным разочарованием

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Интер Милан
    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении от «Милана» (2:3) в финале Суперкубка Италии. Игра состоялась 6 января.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Прежде всего, мы должны поздравить "Милан", потому что они не сдались, несмотря на то, что проигрывали в два мяча. Когда счет стал 2:1, мы потеряли легко мяч, хотя должны были контролировать ситуацию, затем у нас было несколько шансов выйти вперед и сделать счет 3:1, но Майк Меньян сделал отличные сейвы. К сожалению, затем мы пропустили и проиграли. Это болезненное поражение, но за эти годы были болезненные поражения, и команда всегда поднималась.

    Мы отправляемся домой, чтобы зализать раны, у нас есть несколько новых травмированных, но впереди шесть игр за 18 дней, так что нам нужно немедленно вернуться в строй. Уезжаем домой с огромным разочарованием, мы отдали все, что могли, но очевидно, что при счете 2:0 мы должны были контролировать ситуацию намного лучше», — сказал Индзаги Sport Mediaset.

    «Милан» по ходу встречи уступал со счетом 0:2, однако в итоге одержал волевую победу, забив решающий гол в добавленное время.

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