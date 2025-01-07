Президент «Сьона»: С Антоном Миранчуком все хорошо

Президент «Сьона»рассказал о состоянии. Ранее российский футболист был в лазарете.

Антон Миранчук последний раз выходил на поле 2 ноября. «Сьон» в ближайшем матче 18 января примет «Грассхоппер» в рамках 19‑го тура чемпионата Швейцарии.

«С Антоном Миранчуком все хорошо. Он тренируется вместе со всеми остальными игроками "Сьона".

Сыграет ли он 18 января? В любом случае он находится в расположении общей группы. Не знаю, сможет ли он выйти на поле с первых минут или на замену. Он расскажет тренеру перед игрой, как он себя чувствует, от этого и будем отталкиваться. Мы точно хотим, чтобы он вернулся полностью здоровым и провел с нами всю весну», — сказал Кристиан Константин «Матч ТВ».