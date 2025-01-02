Мотта: Мы должны приложить все усилия, чтобы победить «Милан» и двигаться вперед

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего матча св Суперкубке Италии.

«Посмотрим, сыграет ли Консейсао завтра в стартовом составе. Нам противостоит отличная команда, и мы все это знаем. Завтрашний матч другой, он даёт больше мотивации, потому что внешний. Мы должны приложить все усилия, чтобы победить и двигаться вперёд.

Приятно участвовать в подобных играх, мы делаем эту работу, чтобы конкурировать на таком уровне. Я не могу представить игрока, который не хочет завтра выйти на поле, чтобы показать себя как можно лучше. Мы будем готовы встретиться с лучшим "Миланом", ведь у нас всё хорошо, и мы знаем, что нам нужно делать, чтобы конкурировать с командой, привыкшей к большим турнирам», — приводит слова Мотты пресс-служба клуба.

«Ювентус» и «Милан» сыграют в пятницу, 3 января, в Саудовской Аравии в рамках полуфинала Суперкубка Италии.