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    Мотта: Мы должны приложить все усилия, чтобы победить «Милан» и двигаться вперед

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Ювентус Милан
    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Миланом» в Суперкубке Италии.

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    «Посмотрим, сыграет ли Консейсао завтра в стартовом составе. Нам противостоит отличная команда, и мы все это знаем. Завтрашний матч другой, он даёт больше мотивации, потому что внешний. Мы должны приложить все усилия, чтобы победить и двигаться вперёд.

    Приятно участвовать в подобных играх, мы делаем эту работу, чтобы конкурировать на таком уровне. Я не могу представить игрока, который не хочет завтра выйти на поле, чтобы показать себя как можно лучше. Мы будем готовы встретиться с лучшим "Миланом", ведь у нас всё хорошо, и мы знаем, что нам нужно делать, чтобы конкурировать с командой, привыкшей к большим турнирам», — приводит слова Мотты пресс-служба клуба.

    «Ювентус» и «Милан» сыграют в пятницу, 3 января, в Саудовской Аравии в рамках полуфинала Суперкубка Италии.

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