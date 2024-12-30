Transfermarkt составил сборную самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

Популярный сайт Transfermarkt сделал символическую сборную из самых дорогих футболистов стран бывшего СССР, которые играют в ведущих европейских лигах.

Наибольшее представительство там у Украины (6). По два футболиста в ней из Грузии и России, еще один из Узбекистана.

Больше всех стоит игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия ( € 85 млн). Из россиян самый дорогой Александр Головин (€ 30 млн).

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», € 40 млн).

Защитники: Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон», € 28 млн), Илья Забарный (Украина, «Борнмут», € 38 млн), Абдукодир Хусанов (Узбекистан, «Ланс», € 12 млн).

Полузащитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал», € 30 млн), Арсен Захарян (Россия, «Реал Сосьедад», € 18 млн), Александр Головин (Россия, «Монако», € 30 млн), Виктор Цыганков (Украина, «Жирона», € 22 млн).

Нападающие: Михаил Мудрик (Украина, «Челси», € 30 млн), Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи», € 85 млн), Артём Довбик (Украина, «Рома», € 30 млн).