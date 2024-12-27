Черчесов: Дзюба принес «Акрону» харизму и дополнительное внимание в медиапространстве

Главный тренер сборной Казахстанапризнался, что его не удивила успешная игра нападающегов составе

«Главный тренер "Акрона" уже говорил, что в клубе советовались со мной. Я тогда им сказал, чего жду от Дзюбы, — это и случилось.

Он принес команде харизму, качества, а тренерскому штабу дал возможность поработать с игроком такого уровня.

Ну и в медиапространстве "Акрон" теперь занимает больше места.

Дзюба, может, не самый подвижный игрок, но очень полезный. В футболе же надо правильно распоряжаться ситуацией.

Двигаться просто — это одно, а вот понимать, куда и зачем — это другое», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Дзюба провел в текущем чемпионате России десять матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.