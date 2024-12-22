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    Аморим объяснил отсутствие Рашфорда в заявке «МЮ» на матч против «Борнмута»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал причины отсутствия нападающего команды Маркуса Рашфорда в заявке на матч 17-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута».

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    «Это мое решение, и так будет всегда. Мне нужно выбирать состав, и я хочу видеть лучшую игру от своих футболистов, пробую разные вещи с разными игроками, такова моя цель», — приводит слова Аморима Sky Sports.

    Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» состоится сегодня, 22-го декабря 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.

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    • В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «манкунианцев» 15 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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