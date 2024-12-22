Аморим объяснил отсутствие Рашфорда в заявке «МЮ» на матч против «Борнмута»

Главный тренерназвал причины отсутствия нападающего командыв заявке на матч 17-го тура английской Премьер-лиги против

«Это мое решение, и так будет всегда. Мне нужно выбирать состав, и я хочу видеть лучшую игру от своих футболистов, пробую разные вещи с разными игроками, такова моя цель», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» состоится сегодня, 22-го декабря 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «манкунианцев» 15 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.