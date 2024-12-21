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  • 14:58
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    «Айнтрахт» — «Майнц»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    21 декабря во Франкфурте «Айнтрахт» будет принимать «Майнц» в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги. Матч между командами начнется в 17:30 по мск.

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    «Орлы» не смогли продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась 6 поединков. В прошлом туре они проиграли 1:2 «Лейпцигу». Более того, этот результат продлил безвыигрышную серию команды во всех турнирах до четырех матчей, три из которых хозяева проиграли. Поражение не сильно повлияло на турнирное положение «Айнтрахта». Клуб остался третьим в таблице и даже может выйти на 2-ю строчку в случае победы.

    «Майнц» окрылен недавним результатом, в рамках которого была зафиксирована победа над «Баварией» 2:1. Команда одержала свою четвертую победу в пяти последних поединках. Так что гости в неплохой форме. На данный момент у них в активе 22 очка. «Майнц» занимает 7-е место и угрожает идущим впереди «Штутгарту» и «Фрайбургу».

    Прогнозы и ставки

    «Майнц» попытается воспользоваться плохой формой хозяев. Однако «орлы» являются фаворитами этого поединка.

    • Букмекеры дают на победу команд коэффициенты 2.0 и 3.90 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что преимущество будет на стороне «Айнтрахта», а игра будет не слишком результативной. Подробнее о ставках в прогнозе.

    • ИИ, судя по всему, впечатлен игрой «Майнца» против «Баварии», и прогнозирует его победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Майнц», а также другие поединки Бундеслиги смотрите на сайте LiveCup.Run.

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