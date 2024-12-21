ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ Беньямином Шешко интересуются «ПСЖ» и «Тоттенхэм»Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой? Бенуа Сен-ДениСен-Дени, Петрино и еще 4 проспекта UFC, провалившихся в минувшие 12 месяцев
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» сразу примется за дело

    «Айнтрахт» Фр — «Майнц». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на Майнц Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Фр — «Майнц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Омар Мармуш
    21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: Франкфуртцы вполне способны побороться за самые высокие места. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» Фр довольно неплохо атакует, отличившись 34 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 голов.

    Айнтрахт Ф — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы уступили «РБ Лейпцигу» (1:2).

    До того команда проиграла еще и «Лиону» (2:3). При этом чуть ранее франкфуртцы подписали мировую с «Аугсбургом» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Франкфуртцы на данном этапе не преуспевают. Команда не побеждала в четырёх своих последних поединках.

    Матчи против «Майнца» для команды исторически складываются достаточно успешно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» Фр выиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и отставание от 2 места составляет всего 2 очка.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» проводят весьма продуктивный сезон. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Майнц» в 14 матчах настрелял 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

  • Трансферный дайджест. 10-16 декабря
  • Серхио Рамос рвется на клубный ЧМ-25, Тонали надоело в АПЛ, Погба выбирает клуб
  • 16/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла сенсационную викторию. «Карнавальники» переиграли «Баварию» (2:1).

    До того команда в перестрелке уступила «Вольфсбургу» (3:4). А вот встреча с «Хоффенхаймом» завершилась уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Майнц» всеми силами пытается запрыгнуть в первую шестерку. Причем отставание от нее нынче составляет лишь один балл.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Майнц» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Да и вообще, команде здорово не хватает пресловутой стабильности.

    Причем команда уже 4 года не может обыграть «Айнтрахт» Фр. Да и в нынешней диспозиции «карнавальники» будут вполне довольны и ничьей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда способна преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Франкфуртцы не побеждали в 4 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Айнтрахт» Фр уже 4 года не проигрывает «Майнцу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно планируют как можно скорее вернуться на победный путь.

    «Айнтрахт» уж точно будет сразу активно атаковать, плюс традиционно успешно противостоит «Майнцу».

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Фис — Тин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эюпспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Меньшик — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Картахена — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Дерби
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айнтрахт» Фр — «Майнц»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» сразу примется за дело
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры