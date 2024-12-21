21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы вполне способны побороться за самые высокие места. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр довольно неплохо атакует, отличившись 34 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 голов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы уступили «РБ Лейпцигу» (1:2).

До того команда проиграла еще и «Лиону» (2:3). При этом чуть ранее франкфуртцы подписали мировую с «Аугсбургом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 9 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Франкфуртцы на данном этапе не преуспевают. Команда не побеждала в четырёх своих последних поединках.

Матчи против «Майнца» для команды исторически складываются достаточно успешно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» Фр выиграл 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и отставание от 2 места составляет всего 2 очка.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» проводят весьма продуктивный сезон. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Майнц» в 14 матчах настрелял 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла сенсационную викторию. «Карнавальники» переиграли «Баварию» (2:1).

До того команда в перестрелке уступила «Вольфсбургу» (3:4). А вот встреча с «Хоффенхаймом» завершилась уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Майнц» всеми силами пытается запрыгнуть в первую шестерку. Причем отставание от нее нынче составляет лишь один балл.

При этом «Майнц» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Да и вообще, команде здорово не хватает пресловутой стабильности.

Причем команда уже 4 года не может обыграть «Айнтрахт» Фр. Да и в нынешней диспозиции «карнавальники» будут вполне довольны и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда способна преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Франкфуртцы не побеждали в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Айнтрахт» Фр уже 4 года не проигрывает «Майнцу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Номинальные хозяева явно планируют как можно скорее вернуться на победный путь.

«Айнтрахт» уж точно будет сразу активно атаковать, плюс традиционно успешно противостоит «Майнцу».

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20