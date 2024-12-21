Головин вошел в символическую сборную года Лиги 1 по версии Sofascore

Александр Головин — полузащитник «Монако» Фото: globallookpress.com
Символическая сборная года в Лиге 1 по версии Sofascore:
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», оценка — 7,42)
- Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», — 7,63), Тило Керер («Монако», — 7,21), Эммануэль Агбаду («Реймс», — 7,17), Кристофер Опери («Гавр», — 7,24);
- Полузащитники: Витинья («ПСЖ», — 7,57), Ли Кан Ин («ПСЖ», — 7,41), Александр Головин («Монако», — 7,53);
- Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», — 7,64), Джонатан Дэвид («Лилль», — 7,32), Брэдли Баркола («ПСЖ», — 7,33).
В нынешнем сезоне Александр Головин провел за «Монако» 13 матчей в рамках Лиги 1 и забил 2 гола.