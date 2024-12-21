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    Головин вошел в символическую сборную года Лиги 1 по версии Sofascore

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    Стала известна символическая сборная из лучших игроков года в Лиге 1 по версии сайта Sofascore.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    Символическая сборная года в Лиге 1 по версии Sofascore:

    • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», оценка — 7,42)

    • Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», — 7,63), Тило Керер («Монако», — 7,21), Эммануэль Агбаду («Реймс», — 7,17), Кристофер Опери («Гавр», — 7,24);

    • Полузащитники: Витинья («ПСЖ», — 7,57), Ли Кан Ин («ПСЖ», — 7,41), Александр Головин («Монако», — 7,53);

    • Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», — 7,64), Джонатан Дэвид («Лилль», — 7,32), Брэдли Баркола («ПСЖ», — 7,33).

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