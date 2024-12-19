Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Валерий Карпин — главный тренер сборной России Фото: globallookpress.com
Сборная России, как и прежде, занимает 34-е место.
В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча — разгромила сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
Первое место занимает сборная Аргентины. В топ-3 также входят команды Франции и Испании.
Сборная Украины находится на 25-й строчке, а команда Казахстана, которую возглавляет Станислав Черчесов, — на 110-й.
Рейтинг ФИФА (версия от 19 декабря 2024 года). Топ-10
fifa.com
Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.