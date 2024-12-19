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    Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    Сборная России, как и прежде, занимает 34-е место.

    В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча — разгромила сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

    Первое место занимает сборная Аргентины. В топ-3 также входят команды Франции и Испании.

    Сборная Украины находится на 25-й строчке, а команда Казахстана, которую возглавляет Станислав Черчесов, — на 110-й.

    Рейтинг ФИФА (версия от 19 декабря 2024 года). Топ-10
    fifa.com

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

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