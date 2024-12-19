Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола () опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная России, как и прежде, занимает 34-е место.

В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча — разгромила сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Первое место занимает сборная Аргентины. В топ-3 также входят команды Франции и Испании.

Сборная Украины находится на 25-й строчке, а команда Казахстана, которую возглавляет Станислав Черчесов, — на 110-й.

Рейтинг ФИФА (версия от 19 декабря 2024 года). Топ-10 fifa.com

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.