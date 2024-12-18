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    «Реал» — «Пачука». Онлайн

    Онлайн-трансляция финала Межконтинентального кубка ФИФА «Реал» — «Пачука»

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    «Реал»
    Мадридский «Реал» и мексиканская «Пачука» сыграют между собой в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Матч пройдет в катарском городе Лусаил и начнется в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» напрямую вышел в финал Межконтинентального кубка как действующий победитель Лиги Чемпионов. Напомним, что в решающем матче на «Уэмбли» «сливочные» оказались сильнее дортмундской «Боруссии» со счетом 2:0.

    На прошлых выходных «Реал» сыграл в результативную ничью с «Райо Вальекано» (3:3). До этого мадридцы разгромили «Жирону» (3:0), а еще раньше уступили «Атлетику» (1:2).

    В Лиге Чемпионов «Реал» пока никак не может найти свою игру. После 6-ти туров команда Карло Анчелотти занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. В крайнем матче «Реал» не без труда обыграл в гостях «Аталанту» (3:2).

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    «Пачука»

    На пути к финальному матчу Межконтинентального кубка «Пачука» преодолела две стадии. В четвертьфинале мексиканский клуб разгромил «Ботафого» со счетом 3:0, а затем обыграл египетский «Аль-Ахли» в серии послематчевых пенальти (0:0 осн.время).

    В чемпионате Мексики «Пачука» выступает довольно скромно, расположившись на 16-м месте из 18-ти команд после 17-ти сыгранных матчей. Команда из Пачука-де-Сото уступила в двух последних играх «Америке» и «Хуаресу» со счетом 1:2 и 0:1 соответственно.

    Мадридский «Реал» и «Пачука» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Пачука» с коэффициентом 2.02.

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